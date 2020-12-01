До 6 січня вболівальники можуть обрати одинадцятку найкращих футболістів.

Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Рахім Стерлінг / Фотоколаж з відкритих джерел

Союз європейських футбольних асоціацій на своєму офіційному сайті запустив голосування, за підсумками якого буде визначено команду року.

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До переліку увійшли 50 футболістів:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Антоні Лопеш (Ліон), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойер (Баварія), Ян Облак (Атлетіко).

Захисники: Давід Алаба, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (всі – Баварія), Трент Александер-Арнольд, Ендрю Робертсон, Вірджил ван Дейк (всі – Ліверпуль), Анхеліньо, Дайот Упамекано (обидва – РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснель Кімпембе (обидва – ПСЖ), Маттейс де Лігт (Ювентус), Стефан де Врей (Інтер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхіо Рамос (Реал), Тьягу Сілва (Челсі).

Півзахисники: Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (обидва – Ліверпуль), Хуссем Ауар (Ліон), Евер Банега (Аль-Шабаб), Ніколо Барелла (Інтер), Кінгслі Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (всі – Баварія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосіп Ілічіч (обидва – Аталанта), Кай Хаверц (Челсі), Маркіньйос (ПСЖ), Марсель Забітцер (РБ Лейпциг).

Нападники: Ерлінг Холанд (Борусія Д), Анхель Ді Марія, Кіліан Мбаппе, Неймар (всі – ПСЖ), Жоау Феліш (Атлетіко), Серж Гнабрі, Роберт Лєвандовскі (обидва – Баварія), Чіро Іммобіле (Лаціо), Харрі Кейн (Тоттенхем), Ромелу Лукаку (Інтер), Садьо Мане, Мохамед Салах (обидва – Ліверпуль), Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Ювентус), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).

Зробити вибір можна перейшовши за посиланням.

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