Поединок 5-го тура группового этапа ЛЧ в группе Е между испанской Севильей и английским Челси войдет в историю.

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Союз европейских футбольных организаций решил поэкспериментировать – впервые в Лиге чемпионов VAR будет работать удаленно, сообщает Reuters.

Видеоассистенты будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне (Швейцария). Ранее судьи, работавшие на VAR, находились непосредственно на территории стадиона. На этот раз на арене Рамон Санчес Писхуан будут присутствовать только резервные видеоассистенты.

Напомним, исторический поединок состоится уже завтра, 2 декабря. Начало встречи в 22:00.

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