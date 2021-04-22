В лагере УЕФА обсуждают возможность отстранить Реал и Ювентус на один сезон от участия в Лиге чемпионов, сообщает Cuatro.

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира

Мадридцам может еще больше не повезти, ведь в таком случае подопечным Зидана также могут закрыть путь в полуфинал ЛЧ уже в нынешнем розыгрыше, где "сливочные" ожидают на поединок с Челси. Стоит отметить, что определенная часть в УЕФА все же выступает за помилование этих двух клубов. Окончательное решение планируют принять уже 23 апреля.

Напомним, руководство Юве и Реал выступили основными учредителями скандальной Европейской Суперлиги.

Дисквалификации на Евро и ЧМ, защита футбола от смерти – Чеферин разнес основателей Суперлиги, а УЕФА угрожает войной