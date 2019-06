УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал список из 20-тигроков, которые попали в символическую сборную Лиги чемпионов.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенхэм), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Энди Робертсон (Ливерпуль)

Ливерпуль заработал больше 110 млн евро в Лиге чемпионов

Полузащитники: Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Хаким Зиеш (Аякс), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Фрэнки де Йонг (Аякс), Тонга Ндомбеле (Лион), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Давид Нерес (Аякс), Рахим Стерлинг ( Манчестер Сити)

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Душан Тадич (Аякс) Садио Мане (Ливерпуль), Криштиану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенхэм).

Напомним, Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов 2018/19, именно представителей "красных" больше всех в символической сборной турнира – 6.

