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УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

18:46 27 Читати українською
УЕФА назвал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
Ливерпуль – победитель Лиги чемпионов 2018/2019

УЕФА опубликовал список из 20-тигроков, которые попали в символическую сборную Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Маттейс Де Лигт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенхэм), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Энди Робертсон (Ливерпуль)

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Полузащитники: Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Хаким Зиеш (Аякс), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Фрэнки де Йонг (Аякс), Тонга Ндомбеле (Лион), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Давид Нерес (Аякс), Рахим Стерлинг ( Манчестер Сити)

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Душан Тадич (Аякс) Садио Мане (Ливерпуль), Криштиану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенхэм).

Напомним, Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов 2018/19, именно представителей "красных" больше всех в символической сборной турнира – 6.

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