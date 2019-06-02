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УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

18:46 37 Читать на русском
УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів
Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів 2018/2019

УЄФА опублікував список з 20 гравців, які потрапили до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенхем), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Енді Робертсон (Ліверпуль);

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Півзахисники: Мусса Сіссоко (Тоттенхем), Хакім Зієш (Аякс), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Френкі де Йонг (Аякс),Тонга Ндомбеле (Ліон), Джорджініо Вейналдум (Ліверпуль), Давід Нерес (Аякс), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті);

Нападники: Ліонель Мессі (Барселона), Душан Тадіч (Аякс) Садьйо Мане (Ліверпуль), Кріштіану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенхем).

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенхем у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 з рахунком 2:0, саме представників "червоних" найбільше у символічній збірній турніру – 6.

Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють
02:40
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль УЄФА
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