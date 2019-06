УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

УЄФА опублікував список з 20 гравців, які потрапили до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів.

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Аякс), Ян Вертонген (Тоттенхем), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Енді Робертсон (Ліверпуль);

Півзахисники: Мусса Сіссоко (Тоттенхем), Хакім Зієш (Аякс), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Френкі де Йонг (Аякс),Тонга Ндомбеле (Ліон), Джорджініо Вейналдум (Ліверпуль), Давід Нерес (Аякс), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті);

Нападники: Ліонель Мессі (Барселона), Душан Тадіч (Аякс) Садьйо Мане (Ліверпуль), Кріштіану Роналду (Ювентус), Лукас Моура (Тоттенхем).

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Тоттенхем у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 з рахунком 2:0, саме представників "червоних" найбільше у символічній збірній турніру – 6.

