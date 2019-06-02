Ливерпуль заработал больше 110 млн евро в Лиге чемпионов

Ливерпуль получил чуть более 110 млн евро в нынешней Лиге чемпионов и установил финансовый рекорд турнира.

На групповом этапе Ливерпуль заработал 32,5 миллиона, в плей-офф раунде еще 37,5 млн, а за победу в финале – 4 миллиона.

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Также мерсисайдцы получили исторический бонус от УЕФА в размере 23 миллионов, призовые за будущее участие в Суперкубке УЕФА – 3,5 млн. Еще 12,6 млн "красные" заработали с помощью маркетингового пула.

Таким образом, для "красных" турнир стал самым успешным с финансовой точки зрения. Суммарно, клуб заработал более 110 млн евро.

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Предварительный финансовый рекорд принадлежит Ювентусу, который в 2017 году работал 109 млн евро.

Напомним, Ливерпуль во вчерашнем поединке финальном поединке Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано в шестой раз стал обладателем этого трофея, обыграв Тоттенхэм (2:0).

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