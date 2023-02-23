Определилась четверка игроков, разыграющих награду лучшего по итогам второй недели 1/8 финала ЛЧ.

УЕФА объявил четверку футболистов, за которых можно проголосовать на официальном сайте.

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За награду сразятся Ирвинг Лосано (Наполи), Винисиус Жуниор (Реал), Хакан Чалханоглу (Интер) и Рияд Марез (Манчестер Сити). Очевидным фаворитом выглядит вингер мадридцев, оформивший 2+1 в матче против Ливерпуля. У Лосано один ассист, Марез забил РБ Лейпциг, а Чалханоглу может похвастаться высокой производительностью в игре с Порту.

Напомним, на прошлой неделе лучшим игроком ЛЧ признали хавбека Бенфики Фредрика Аурснеса. Турнир берет паузу до 7 марта и ответных матчей 1/8 финала.

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