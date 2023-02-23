УЄФА оголосив четвірку футболістів, за яких можна проголосувати на офіційному сайті.

Інтер у більшості дотиснув Порту – джокер Лукаку, суддя врятував фейр-плей, "нерадзуррі" знову сварились на полі

За нагороду поборються Ірвінг Лосано (Наполі), Вінісіус Жуніор (Реал), Хакан Чалханоглу (Інтер) і Ріяд Марез (Манчестер Сіті). Очевидним фаворитом виглядає вінгер мадридців, який оформив 2+1 в матчі проти Ліверпуля. У Лосано один асист, Марез забив РБ Лейпциг, а Чалханоглу може похизуватися високою продуктивністю в грі з Порту.

Нагадаємо, минулого тижня найкращим гравцем ЛЧ визнали хавбека Бенфіки Фредріка Аурснеса. Турнір бере паузу до 7 березня і матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Манчестер Сіті провалив тайм на полі Лейпцига та ускладнив собі життя в ЛЧ – Гвардіол покарав Гвардіолу за пасивність