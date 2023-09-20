Унион дебютировал в Лиге чемпионов сразу с выезда на Сантьяго Бернабеу. Берлинцев ожидало тяжелое испытание. Реал не просто имеет большое преимущество в классе, но и демонстрирует отличные результаты на старте сезона. В составе Униона сегодня впервые вышел опытный Бонуччи.

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Реал, конечно, забрал себе мяч и с первых минут начал давить на ворота. Но гости очень грамотно и самоотверженно защищались. Мадрид низом не мог прорваться в штрафную, поэтому атаки завершались либо дальними ударами, либо подачами на голову бившему неточно Хоселу.

После перерыва Реал лучше находил пути к воротам Рённова. Дважды на ударную позицию вышел Родриго – первый удар потянул голкипер, второй взяла на себя штанга. Хоселу еще раз выиграл воздух, но Рённов еще раз безошибочно сыграл на линии.

Модрич бьет издалека, Рюдигер опасно после углового, Родриго перед воротами – все безуспешно. Бонуччи на опыте подчищал (6 выносов, 2 заблокированных удара). Хоселу снова получил голевой момент, однако мяч разминулся с воротами. Унион почти выстоял...

Но в компенсированное время Мадрид в своем стиле вырвал победу. После углового мяч отскочил к Беллингему, а тот с метра забил единственный гол во встрече.