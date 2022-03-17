"Я бы играл так, как мы делали это в течение 65 минут – ребята действовали хорошо. В какой-то момент Вильярреал ушел в защиту, и один момент все перевернул. Нам нужно принять это поражение. Но я не могу жаловаться на ребят, они играли хорошо. Я не зол ни на кого.

Ювентус – Вильярреал – 0:3 – видео голов и обзор матча

Я поздравил Эмери, он правильно подошел к этой игре – был один из его типичных матчей. Надо двигаться вперед, полемика никому не поможет. Таков футбол. Иногда все складывается в твою пользу, иногда против. Это просто нужно принять.

Мы пытались двигать мяч, а Вильяреал в какой-то момент играл вдевятером за линией мяча, даже не пытаясь контратаковать. Мы имели моменты в первом тайме, а соперник нацеливался на дополнительное время или хотел извлечь максимум из эпизодов. В случае первого пенальти мы действовали очень наивно. Затем мы пропустили еще два гола и потеряли контроль над игрой", – цитирует Аллегри Football-Italia.

Напомним, Вильяреал разбил Ювентус (3:0) и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.

Вильярреал сенсационно унизил Ювентус и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов