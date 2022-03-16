Три недели назад домашний стадион Вильярреала стал свидетелем феерического дебюта Душана Влаховича в Лиге чемпионов. Серб забил уже на первой минуте, создав Массимилиано Аллегри максимально комфортные условия. Нынешний Юве любит играть прагматично, когда счет это позволяет. Однако удержать победу не удалось, а упраздненное правило выездных голов позволяет просто забыть о первом матче.

Челси повторно победил Лилль и с бледной игрой пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня туринцы тоже пытались организовать быстрый мяч. Не удалось, и очень быстро мы увидели контроль Вильярреала против массированной обороны. Ничего острого испанцы создать не могли, а контратаки "бьянконери" были очень опасными. Лишь поразительная реакция Херонимо Рульи и фарт спасали ворота.

ППозже "пожар" в штрафной Вильярреала, но игроки Юве сами не ожидали такого подарка. Затем Влахович проверил на крепость каркас. Гости огрызнулись ударом Ло Чельсо метров с 20 – было действительно близко. Вот и все. Первый тайм полностью за Ювентусом, который может винить только себя за все упущенные возможности.

На второй тайм команды вышли без малейшего желания рисковать. Равная игра, но это был тот случай, когда о качестве речь не шла вообще. Так продолжалось до 76 минуты. Коклен оставил в дураках Ругани, а тот не придумал ничего лучше, чем завалить оппонента на газон. Это произошло в пределах штрафной. Шимон Марчиняк подождал подсказки VAR, посмотрел повтор и назначил пенальти. К точке подошел Жерар Морено и сделал все безупречно.

Ювентус Аллегри капитально не умеет играть против организованной команды, уступая в счете. Не успели туринцы хотя бы ответить, а Щенсны снова доставал мяч из сетки ворот. Пау Торрес успешно сходил на угловой. Уже в компенсированное время Де Лигт привез еще один пенальти, сыграв рукой. На этот раз бить взялся Данжума, но итог тот же. Вильяреал неожиданно унизил Ювентус на глазах туринской публики и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.