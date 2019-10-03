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УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

16:49 70 Читати українською
УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов
Ливерпуль / ФК Ливерпуль

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил лучших игроков второго тура Лиги чемпионов, сформировавших символическую команду недели главного еврокубкового турнира.

УЕФА в своем Твиттере назвал команду недели Лиги чемпионов по итогам второго тура группового этапа евротурнира.

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В нее вошли по два игрока дортмундской Боруссии, Баварии и Ливерпуля, а также по одному футболисту Генка, ПСЖ, Брюгге, Аякса и Зальцбурга.

В символическую сборную вошли: Роман Бурки (Боруссия Д), Ашраф Хакими (Боруссия Д), Джон Лукуми (Генк), Тома Менье (ПСЖ), Серж Гнабри (Бавария), Донни ван де Беек (Аякс), Деннис Бонавентуре (Брюгге), Мохамед Салах (Ливерпуль), Такуми Минамино (Зальцбург), Роберт Левандовски (Бавария), Роберто Фирмино (Ливерпуль).

К слову, третий тур Лиги чемпионов пройдет 22–23 октября.

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