toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

УЄФА назвав команду тижня Ліги чемпіонів

16:46 49 Читать на русском
УЄФА назвав команду тижня Ліги чемпіонів
Ліверпуль / ФК Ліверпуль

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив найкращих гравців другого туру Ліги чемпіонів, які сформували символічну команду тижня головного єврокубкового турніру.

УЄФА у своєму Твіттері назвав команду тижня Ліги чемпіонів за підсумками другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

До неї увійшли по два гравці дортмундської Боруссії, Баварії і Ліверпуля, а також по одному футболісту Генка, ПСЖ, Брюгге, Аякса і Зальцбурга.

До символічної збірної увійшли: Роман Буркі (Боруссія Д), Ашраф Хакімі (Боруссія Д), Джон Лукумі (Генк), Тома Меньє (ПСЖ), Серж Гнабрі (Баварія), Донні ван де Беек (Аякс), Денніс Бонавентуре (Брюгге), Мохамед Салах (Ліверпуль), Такумі Мінаміно (Зальцбург), Роберт Левандовскі (Баварія), Роберто Фірміно (Ліверпуль).

До слова, третій тур Ліги чемпіонів пройде 22–23 жовтня.

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

blog_ava
Конте назвав причини поразки Інтера від Барселони
06:30
4682
Теги
Донні ван де Беек Донні ван де Беек Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Джон Лукумі Джон Лукумі Серж Гнабрі Серж Гнабрі Мохамед Салах Мохамед Салах Такумі Мінаміно Такумі Мінаміно Ліга чемпіонів Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Роман Буркі Роман Буркі Роберто Фірміно Роберто Фірміно Тома Меньє Тома Меньє
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:305800 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
5
год
:
7
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук