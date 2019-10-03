УЄФА назвав команду тижня Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив найкращих гравців другого туру Ліги чемпіонів, які сформували символічну команду тижня головного єврокубкового турніру.

УЄФА у своєму Твіттері назвав команду тижня Ліги чемпіонів за підсумками другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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До неї увійшли по два гравці дортмундської Боруссії, Баварії і Ліверпуля, а також по одному футболісту Генка, ПСЖ, Брюгге, Аякса і Зальцбурга.

До символічної збірної увійшли: Роман Буркі (Боруссія Д), Ашраф Хакімі (Боруссія Д), Джон Лукумі (Генк), Тома Меньє (ПСЖ), Серж Гнабрі (Баварія), Донні ван де Беек (Аякс), Денніс Бонавентуре (Брюгге), Мохамед Салах (Ліверпуль), Такумі Мінаміно (Зальцбург), Роберт Левандовскі (Баварія), Роберто Фірміно (Ліверпуль).

До слова, третій тур Ліги чемпіонів пройде 22–23 жовтня.

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