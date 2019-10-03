УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил список претендентов на титул лучшего игрока второго тура самого престижного клубного турнира Европы.

На сайте УЕФА были представлены четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА объявил претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

В список попали авторы трех дублей и главный герой разгрома Тоттенхэма:

Луис Суарес (Барселона), дубль которого принес Барселоне волевую победу над Интером (2:1)

Серж Гнабри (Бавария), который забил 4 гола в ворота Тоттенхэма (7:2)

Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7

Ашраф Хакими (Боруссия Д), дважды отличившийся в воротах Славии (2:0)

Деннис Бонавентуре (Брюгге), два мяча которого почти похоронили Реал на Бернабеу (2:2)

Отдать голос за своего фаворита можно на сайте турнира по ссылке.

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2