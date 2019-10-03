toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ БАРСЕЛОНА - ИНТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

10:27 39 Читати українською
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Реал – Брюгге – 2:2

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил список претендентов на титул лучшего игрока второго тура самого престижного клубного турнира Европы.

На сайте УЕФА были представлены четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА объявил претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

В список попали авторы трех дублей и главный герой разгрома Тоттенхэма:

Луис Суарес (Барселона), дубль которого принес Барселоне волевую победу над Интером (2:1)

Серж Гнабри (Бавария), который забил 4 гола в ворота Тоттенхэма (7:2)

Лондонское изнасилование "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бавария – 2:7

Ашраф Хакими (Боруссия Д), дважды отличившийся в воротах Славии (2:0)

Деннис Бонавентуре (Брюгге), два мяча которого почти похоронили Реал на Бернабеу (2:2)

Отдать голос за своего фаворита можно на сайте турнира по ссылке.

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

blog_ava
Конте назвал причины поражения Интера от Барселоны
06:30
527
Теги
Лига чемпионов Ашраф Хакими Ашраф Хакими Луис Суарес Луис Суарес УЕФА Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Серж Гнабри Серж Гнабри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
12
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук