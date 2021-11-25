Определился игрок, наиболее поразивший в матчах 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победу одержал полузащитник лиссабонского Спортинга Педру Гонсалвеш, сообщает пресс-служба УЄФА.

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Звезда "львов" оформил дубль, гарантировавший команде место в плей-офф и похоронивший надежды Борусии (3:1). Гонсалвеш мог отличиться хет-триком, но не реализовал пенальти. Хавбек Спортинга опередил Эдина Джеко, Себастьяна Алле и Эмиля Форсберга.

Добавим, что завершающий тур группового этапа Лиги чемпионов состоится через две недели – 7-8 декабря.

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