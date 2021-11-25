Союз европейских ассоциаций провел голосование среди футбольных фанатов, чтобы определить самый красивый мяч 5-го тура ЛЧ. Уже известен победитель.

Результативный удар Тьяго Алькантары с 29 метров в ворота Порту болельщики назвали лучшим, сообщает пресс-служба ЛЧ.

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Полузащитник Ливерпуля в голосовании опередил форварда Баварии Роберта Левандовски с бисиклетой, полузащитника Спортинга Педру Гонсалвеша и его выстрел, а также защитника Янг Бойз Сильвана Гефти с шедевром в девятку.

Следует отметить, что следующий и по совместительству последний тур Лиги чемпионов состоится 7-8 декабря.

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