УЄФА назвав гравця тижня в Лізі чемпіонів – герой Спортінга, який викинув Борусію з турніру
18:34 - Читать на русском
Визначився гравець, який найбільше вразив у матчах 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
30’ Педру Гонсалвеш
39’ Педру Гонсалвеш
81’ Педро Порро
Емре Джан 74’
Доніелл Мален 90+3’
30’ Педру Гонсалвеш
39’ Педру Гонсалвеш
74’ Емре Джан
81’ Педро Порро
90+3’ Доніелл Мален
Перемогу здобув півзахисник лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеш, інформує прес-служба УЄФА.
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Зірка "левів" оформив дубль, який гарантував команді місце в плей-офф і поховав надії Борусії (3:1). Гонсалвеш міг відзначитися хет-триком, але не реалізував пенальті. Хавбек Спортінга випередив Едіна Джеко, Себастьяна Аллє і Еміля Форсберга.
Додамо, що завершальний тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться за два тижні – 7-8 грудня.
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