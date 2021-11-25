Визначився гравець, який найбільше вразив у матчах 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Перемогу здобув півзахисник лісабонського Спортінга Педру Гонсалвеш, інформує прес-служба УЄФА.

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Зірка "левів" оформив дубль, який гарантував команді місце в плей-офф і поховав надії Борусії (3:1). Гонсалвеш міг відзначитися хет-триком, але не реалізував пенальті. Хавбек Спортінга випередив Едіна Джеко, Себастьяна Аллє і Еміля Форсберга.

Додамо, що завершальний тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться за два тижні – 7-8 грудня.

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