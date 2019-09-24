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УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів

21:07 510 Читать на русском
УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів
Фінал ЛЧ сезону 2018/19 / Фото УЄФА

Фіналісти ЛЧ сезону 2020/21 будуть змушені летіти в Росію.

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Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться в Санкт-Петербурзі на Газпром Арені. Домашній стадіон Баварії Альянц-Арена прийматиме головний матч ЛЧ сезону 2021/22. Господарем заключного поєдинку Ліги чемпіонів в 2023 році стане лондонський Уемблі.

Нагадаємо, фінальний поєдинок нинішнього розіграшу ЛЧ відбудеться в Стамбулі.

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