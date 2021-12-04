УЕФА наказал 8 клубов за нарушение финансового fair-play – соперник Зари и громкие имена в списке
Ряд европейских клубов получили наказание за несоблюдение утвержденных УЕФА норм трансферной деятельности.
Восемь клубов оштрафованы за нарушения ФФП, сообщает официальный сайт организации.
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Санкции наложены на Астану, ЧФР Клуж, софийский ЦСКА, гибралтарский Монс Кальпе, Порту, севильский Бетис, португальскую Санта-Клару и лиссабонский Спортинг. Все клубы допустили просрочку платежей по кредитам. "Армейцы" Софии получили 75 тысяч евро штрафа, ЧФР Клуж – 150 тысяч, Астана – 200 тысяч.
Кроме того, все 8 клубов обязаны внести безусловный взнос в пользу УЕФА.
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