Восемь клубов оштрафованы за нарушения ФФП, сообщает официальный сайт организации.

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Санкции наложены на Астану, ЧФР Клуж, софийский ЦСКА, гибралтарский Монс Кальпе, Порту, севильский Бетис, португальскую Санта-Клару и лиссабонский Спортинг. Все клубы допустили просрочку платежей по кредитам. "Армейцы" Софии получили 75 тысяч евро штрафа, ЧФР Клуж – 150 тысяч, Астана – 200 тысяч.

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Кроме того, все 8 клубов обязаны внести безусловный взнос в пользу УЕФА.

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