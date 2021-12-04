Вісім клубів оштрафовані за порушення ФФП, повідомляє офіційний сайт організації.

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Санкції накладені на Астану, ЧФР Клуж, софійський ЦСКА, гібралтарський Монс Кальпе, Порту, севільський Бетіс, португальську Санта-Клару та лісабонський Спортінг. Усі клуби допустили прострочення платежів за кредитами. "Армійці" Софії отримали 75 тисяч євро штрафу, ЧФР Клуж – 150 тисяч, Астана – 200 тисяч.

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Крім того, всі 8 клубів також зобов'язані внести безумовний внесок на користь УЄФА.

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