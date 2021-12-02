Ривер подписал новое соглашение с немецкой компанией Adidas, сообщает официальный сайт клуба.

Рух будет сотрудничать с чемпионом Аргентины

"Миллионеры" договорились с техническим партнером о 6-летнем контракте. Этот договор позволит продлить продолжающийся с 1982-го союз гранда со спортивным брендом. Как раз к концу действия нового контракта стороны отметят 45-летие партнерства.

За время сотрудничества Adidas разработал для Ривера свыше 85 вариантов футболок. Именно дизайнерские решения немецкого гиганта сделали культовыми футболки, в которых La Banda завоевала 4 Кубка Либертадорес, Межконтинентальный кубок и множество трофеев на внутренней арене. Экипировки от Adidas на Монументале не стесняются называть частью идентичности.

Правда, продолжительный союз мог распасться. В прошлом году Adidas почти четверть века спустя начал снова одевать самого принципиального оппонента "миллионеров" – Бока Хуниорс. Немцы не только начали платить "генуэзцам" больше (10 млн долларов "чистыми" вместо 9 млн плюс бонусы для Ривера), но и добавили новой форме конкурента провокационный принт La Mitad +1 – намек на фанатскую армию с 50 % страны + 1 болельщик. Ситуацией могла воспользоваться Puma, но Adidas решил не терять старых друзей.

Ривер Плейт нарек соглашение лучшим в истории Аргентины, но деталей не объявил. Однако местная пресса уже разнюхала основные цифры контракта. Итак, за 6 лет La Banda получит 59,5 млн долларов. Puma предлагала схожие параметры, но "трехлистники" увеличили процент от продаж для Ривера до 25 % (конкуренты давали 20 %).

Самое главное, что "миллионеры" в течение месяца после заключения нового соглашения получат 20,8 млн. Удалось обойти и Бока Хуниорс. "Генуэзцы" договорились о тех же 10 млн в год, но Ривер подписал лучший контракт из-за более выгодного курса аргентинского песо к американскому "зеленому".

Напомним, что Ривер Плейт досрочно стал чемпионом Аргентины и будет играть в Копа Либертадорес-2022. Победа в главном турнире Южной Америки вынудит Adidas раскошелиться на лишний миллион.

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