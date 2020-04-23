УЕФА может отказаться от VAR из-за коронавируса

Сезон 2019/20 в Лиге чемпионов и Лиге Европы могут доиграть без использования системы Видеоассистент арбитра.

УЕФА в ближайшие дни собирается оценить целесообразность сохранения VAR в условиях пандемии коронавируса, сообщает RMC Sport.

Лиги определили конечную дату завершения чемпионатов – один месяц выделят для еврокубков

Функционеры готовы отказаться от использования системы в еврокубках. Причина – необходимость сохранения социальной дистанции. В УЕФА считают, что пребывание в течение 2-3 часов в одном помещении нескольких человек в данный момент опасно. Альтернативный вариант – сохранение VAR путем установки стеклянных перегородок, чтобы судьи не контактировали.

К слову, в рамках сезона 2019/20 осталось сыграть 38 матчей в еврокубках. Предварительно планируется, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся в августе.

COVID-26: фанаты праздновали 94-летие ПАОКа, нарушив карантин – украинец поздравил, а полиция ответила насилием