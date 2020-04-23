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УЕФА может отказаться от VAR из-за коронавируса

14:26 25 Читати українською
УЕФА может отказаться от VAR из-за коронавируса
Видеоассистент арбитра / Getty Images

Сезон 2019/20 в Лиге чемпионов и Лиге Европы могут доиграть без использования системы Видеоассистент арбитра.

УЕФА в ближайшие дни собирается оценить целесообразность сохранения VAR в условиях пандемии коронавируса, сообщает RMC Sport.

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Функционеры готовы отказаться от использования системы в еврокубках. Причина – необходимость сохранения социальной дистанции. В УЕФА считают, что пребывание в течение 2-3 часов в одном помещении нескольких человек в данный момент опасно. Альтернативный вариант – сохранение VAR путем установки стеклянных перегородок, чтобы судьи не контактировали.

К слову, в рамках сезона 2019/20 осталось сыграть 38 матчей в еврокубках. Предварительно планируется, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся в августе.

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Теги
коронавирус Лига чемпионов Лига чемпионов 2019/20 Лига Европы 2019/20 Лига Европы УЕФА Видеоассистент арбитра (VAR)
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