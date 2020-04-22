Лиги определили конечную дату завершения чемпионатов – один месяц выделят для еврокубков

Вырисовывается четкий план, как в Европе планируют доиграть сезон 2019/20.

Европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты по 31 июля, а август выделить для доигрывания Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом было договорено на видеоконференции между УЕФА, представителями федераций и Ассоциацией клубов, информирует AS.

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В августе матчи еврокубков планируют проводить среди недели, а выходные оставить свободными, если какой-то чемпионат физически не смогут завершить до последних дней июля. Не исключено, что четвертьфиналы ЛЧ и ЛЕ могут состоять из одного матча.

В четверг Исполнительный комитет УЕФА проведет заседание, на котором определит даты последних раундов еврокубков. Также там обсудят, как распределять путевки в ЕК на следующий сезон, если некоторые чемпионаты так и не доиграют.

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