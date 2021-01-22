"Я считаю, что мы не можем потерять национальные чемпионаты. Что это означает для Кубка Англии, для наших лиг? Что мы должны сделать, так это усиливать каждый европейский чемпионат. Меньше команд – более качественные чемпионаты.

ФИФА пригрозила международным баном всем игрокам будущей Суперлиги

Нужно усилить Лигу 1, Лигу 2, Премьер-лигу через уменьшениу количества участников. Нужно идти к качеству через количество. Чтобы создать супер-АПЛ, нужно сократить количество команд. Но мы не можем убить дивизионы рангом ниже самой Премьер-лиги", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, европейские топ-клубы уже длительное время обсуждают создание Суперлиги. Главными двигателями процесса запуска турнира являются мадридский Реал, Барселона и туринский Ювентус.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 20-ті?