Гвардиола не верит в Суперлигу и предложил революционное решение для увеличения силы АПЛ
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола убежден, что создание Суперлиги не принесет ничего хорошего.
"Я считаю, что мы не можем потерять национальные чемпионаты. Что это означает для Кубка Англии, для наших лиг? Что мы должны сделать, так это усиливать каждый европейский чемпионат. Меньше команд – более качественные чемпионаты.
ФИФА пригрозила международным баном всем игрокам будущей Суперлиги
Нужно усилить Лигу 1, Лигу 2, Премьер-лигу через уменьшениу количества участников. Нужно идти к качеству через количество. Чтобы создать супер-АПЛ, нужно сократить количество команд. Но мы не можем убить дивизионы рангом ниже самой Премьер-лиги", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, европейские топ-клубы уже длительное время обсуждают создание Суперлиги. Главными двигателями процесса запуска турнира являются мадридский Реал, Барселона и туринский Ювентус.
Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 20-ті?