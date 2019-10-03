Аякс выдал фантастическую выездную серию в Лиге чемпионов – Динамо причастно к достижению амстердамцев

Нидерландский клуб установил уникальное клубное достижение в Лиге чемпионов.

Амстердамский Аякс продолжает удивлять своих болельщиков отличными результатами. Очередным впечатляющим достижением клуба стала серия из 13 выездных матчей в Лиге чемпионов, в которых чемпионы Эредивизи не знали поражений: в шести поединках команда праздновала победу, а еще семь свела вничью.

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К слову, среди проигравших команд – гранды мирового футбола: Реал, Ювентус, Тоттенхэм и Валенсия. Киевское Динамо также "присоединилось" к так называемому рекорду – 28 августа 2018 года украинцы расписали с Аяксом безголевую ничью.

Напомним, соперниками амстердамского клуба в группе Н ЛЧ является испанская Валенсия, английский Челси и французский Лилль. В первом и втором турах главного еврокубка амстердамцы с одинаковым счетом 3:0 разгромили Лилль и Валенсию. Следующий матч Аякс проведет 23 октября против Челси.

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