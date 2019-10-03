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Аякс выдал фантастическую выездную серию в Лиге чемпионов – Динамо причастно к достижению амстердамцев

14:44 57 Читати українською
Аякс выдал фантастическую выездную серию в Лиге чемпионов – Динамо причастно к достижению амстердамцев
Аякс / ФК Аякс

Нидерландский клуб установил уникальное клубное достижение в Лиге чемпионов.

 
Хаким Зиеш 8’
Квинси Промес 34’
Донни ван де Беек 67’
8’ Хаким Зиеш
34’ Квинси Промес
67’ Донни ван де Беек

Амстердамский Аякс продолжает удивлять своих болельщиков отличными результатами. Очередным впечатляющим достижением клуба стала серия из 13 выездных матчей в Лиге чемпионов, в которых чемпионы Эредивизи не знали поражений: в шести поединках команда праздновала победу, а еще семь свела вничью.

Реал нацелился на звездное трио Аякса

К слову, среди проигравших команд – гранды мирового футбола: Реал, Ювентус, Тоттенхэм и Валенсия. Киевское Динамо также "присоединилось" к так называемому рекорду – 28 августа 2018 года украинцы расписали с Аяксом безголевую ничью.

Напомним, соперниками амстердамского клуба в группе Н ЛЧ является испанская Валенсия, английский Челси и французский Лилль. В первом и втором турах главного еврокубка амстердамцы с одинаковым счетом 3:0 разгромили Лилль и Валенсию. Следующий матч Аякс проведет 23 октября против Челси.

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