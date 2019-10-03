Лига чемпионов: Аякс уверенно разобрался с Валенсией, Челси вырвал победу у Лилля

Завершились поединки 2-го тура в группе H Лиги чемпионов: амстердамский Аякс разгромил испанскую Валенсию, а лондонский Челси переиграл французский Лилль.

Лига чемпионов, групповой этап

Группа H

Валенсия – Аякс – 0:3

Голы: Зиеш, 8, Промес, 34, ван де Беек, 67

Нереализованный пенальти: Парехо, 25 (В)

Лилль – Челси – 1:2

Голы: Осимхен, 33 – Абрахам, 22, Виллиан, 78

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Итоговому успеху амстердамцев, очевидно, поспособствовал быстрый мяч. Это Хаким Зиеш получил мяч на правом фланге, продвинулся вперед и метров с 25-ти по невероятной траектории отправил его в дальнюю девятку ворот Силлессена. "Летучие мыши" получили возможность отыграться в середине первого тайма, но штатный пенальтист Валенсии Дани Парехо ударом с одиннадцатиметрового отправил мяч на трибуны. Расплата наступила почти мгновенно – на 34-й минуте ван де Беек прострелил вдоль ворот, а Квинси Промес банально подставил ногу. Завершив избиение левантийцев во втором тайме тот же Донни ван де Беек. Тадич вывел хавбека на свидание с кипером, а тот спокойно пробил мимо Силлессена – 0:3.

По другому сценарию прошел матч в Лилле. Лидер атак Челси Тамми Абрахам открыл счет на 22-й минуте, переиграв в ближнем бою вратаря после паса Томори. "Доги", однако, отыгрались очень быстро. Это Бамба навесил с углового, а Виктор Осимхен точным ударом головой отправил мяч в сетку. В дальнейшем обе команды создали немало моментов, но фортуна улыбнулась лондонцам. Хадсон-Одой подал от левого края, а Виллиан роскошно пробил с лета под перекладину – 1:2 в пользу Челси.

После отчетного тура Аякс единолично возглавляет турнирную таблицу квартета. У нидерландского гранда 6 очков, Челси и Валенсия набрали по 3 пункта, а Лилль пока без зачетных баллов.

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