УЕФА планирует бесплатно раздать 10 тысяч билетов болельщикам, сообщает The Athletic. Пропуска получат поклонники клубов, которые выйдут в финал этого сезона.

Президент Союза европейских ассоциаций Александер Чеферин заявил, что таким образом хотят "наградить фанатов за поддержку европейского футбола во время кризиса, вызванного ковидом".

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Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 запланирован на 28 мая в российском Санкт-Петербурге. Украинцы без платы за вход не смогут попасть на стадион, ведь отечественные команды прекратили борьбу в самом престижном евротурнире.

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