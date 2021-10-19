Руководители европейских клубов не оставили идею создать свой турнир и не делиться доходами с УЕФА.

Первая попытка запустить Суперлигу завершилась провалом. Критика болельщиков и угрозы от УЕФА и ФИФА заставили большинство клубов покинуть проект. Остались только Ювентус, Реал и Барселона.

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Главной проблемой была формула турнира, который, по замыслу организаторов, должен был быть закрытым и предусматривал наличие постоянных членов, которые никогда бы не покинули Суперлигу. Это лишало лигу спортивного принципа, но новый формат учел ошибки прошлого, сообщает журнал Wirtschaftswoche.

По информации источника, теперь в турнире не будет постоянных членов, он будет открыт для всех европейских клубов. Первенство будет разбито на две лиги – высшую и низшую, в каждой – по 20 команд.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу