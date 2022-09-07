"Удивлен ли я таким итогом? Нет, еще до игры знал, что мы в хороших кондициях, чтобы провести хороший матч. Мы заслужили эту победу. Я почувствовал, что у нас отличный коллектив, где все помогают друг другу. Победить было нелегко, ведь РБ Лейпциг очень сильная команда, однако мы отдали все силы на поле и заслужили эту победу.

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У нас было правильное настроение. Если у тебя сплоченная команда, у тебя есть все шансы на победу. Мы заслужили этот результат и двигаемся дальше.

Из-за ситуации в Украине у нас совершенно новая команда, однако все ребята прошли академию Шахтера, имеют ментальность и дух этого клуба, знают, как клуб играл на своем пике в Донецке. У всех ребят правильное мышление – это много значит для нашего клуба. Вы видели, что на поле была одна команда. Да, сейчас у нас нет больших звезд, однако есть команда – мне кажется, при таких обстоятельствах это очень важно.

Когда мы попали в Лигу чемпионов, я был спокоен за свою команду. Думаю, мы имеем отличную возможность выйти из группы. Не знаю, финишируем ли мы на втором, третьем или четвертом месте. У нас есть хорошая возможность продолжить играть в еврокубках в феврале или марте следующего года. Точно не знаю, но мы увидим это в будущем. Понимаете, молодые футболисты могут один матч провести на топ-уровне, а во втором провалиться. Попробуем продемонстрировать все самое лучшее, на что способны", – сказал Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, в стартовом матче ЛЧ Шахтер сенсационно разбил РБ Лейпциг на его поле, что стоило работы главному тренеру "быков" Доменико Тедеско.

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