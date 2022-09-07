– Сегодня я счастлив, что команда так себя проявила и мы добились хорошего результата.

– Ожидали от Шведа такого?

– Я всегда знал, что Марьян очень квалифицированный футболист. Еще когда он выступал за Карпаты, то против него было тяжело играть и когда в сборной был. Это такой парень, которому нужно доверять, а Игор Йовичевич знает, как с ним работать. Как раз при Йовичевиче Швед показывал свой лучший футбол.

Ему доверили играть в стартовом составе, очень хорошо себя проявил, забил 2 мяча, хороший старт. Я сказал ему: "Ты не успел прийти в команду, а мы тебя уже будем продавать скоро". Он очень доволен, а я рад его.

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– Уже шутят, что он окупил трансфер.

– Сегодня все хорошо себя проявили. Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона. Это будет тяжело, но сегодня мы сделали хороший шаг. Понимаем, что путь в ЛЧ и УПЛ долгий. Нужно готовиться от матча к матчу. Сегодня вечером еще можно порадоваться, а завтра уже нужно готовиться.

У нас была хорошая поддержка, много людей. И на гостевой трибуне и среди стадиона. Поблагодарили наших украинцев, это мы играли для них, для нашей страны, для тех, кто сейчас в Европе, живет или просто уехал. Трибуны скандировали "ВСУ", спасибо всем. Ребятам, защищающим нашу страну.

– Фанаты РБ Лейпциг тоже вывесили баннеры.

– Да, я видел, что было написано "Мир", УЕФА тоже вывесил. Спасибо всей Европе, что нас поддерживают, – резюмировал Степаненко в комментарии Tribuna.

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