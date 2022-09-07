"Чи здивований я таким підсумком? Ні, ще до гри знав, що ми в гарних кондиціях, аби провести хороший матч. Ми заслужили на цю перемогу. Я відчув, що в нас відмінний колектив, де всі допомагають один одному. Перемогти було нелегко, адже РБ Лейпциг дуже сильна команда, проте ми віддали всі сили на полі та заслужили на цю перемогу.

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Ми мали правильний настрій. Якщо в тебе згуртована команда, ти маєш усі шанси на перемогу. Ми заслужили цей результат і рухаємось далі.

Через ситуацію в Україні у нас геть нова команда, однак усі хлопці пройшли академію Шахтаря, мають ментальність і дух цього клубу, знають, як клуб грав на своєму піку в Донецьку. У всіх хлопців правильне мислення – це багато означає для нашого клубу. Ви бачили, що на полі була одна команда. Так, зараз у нас немає великих зірок, проте є команда, – мені здається, за таких обставин це дуже важливо.

Коли ми потрапили до Ліги чемпіонів, я був спокійний за свою команду. Вважаю, ми маємо відмінну нагоду вийти з групи. Не знаю, фінішуємо ми на другому, третьому чи четвертому місці. Ми маємо гарну нагоду продовжити грати у єврокубках у лютому чи березні наступного року. Точно не знаю, але ми побачимо це у майбутньому. Розумієте, молоді футболісти можуть один матч провести на топ-рівні, а в другому провалитися. Спробуємо продемонструвати все найкраще, на що здатні", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у стартовому матчі ЛЧ Шахтар сенсаційно розбив РБ Лейпциг на його полі, що коштувало роботи головному тренеру "биків" Доменіко Тедеско.

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