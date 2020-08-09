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"У нас были ошибки, которые на таком уровне прикончат тебя": Лэмпард – о втором избиении от Баварии

08:25 - Читати українською
"У нас были ошибки, которые на таком уровне прикончат тебя": Лэмпард – о втором избиении от Баварии
Фрэнк Лэмпард / Сайт УЕФА

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

"Для нас это хорошее испытание – попробовать себя против Баварии и их опыта в Лиге чемпионов, в которой многие наши игроки проводят дебютные сезоны. Они выступили хорошо. Трудно что-то говорить после поражения 4:1. Конечно, я не доволен, но мы все же вернулись в игру после двух ранних пропущенных голов.

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Если сравнить наши выступления в Лиге чемпионов с их, то я все же увидел много хороших вещей в команде, но также есть некоторые плохие, которые мы видели в этом сезоне. У нас были ошибки, которые на таком уровне прикончат тебя

Работа продолжается. Это не норма для Челси. Впрочем, мы потеряли лучшего игрока лиги в лице Эдена Азара. Обычно люди не радуются четвертому месту Челси, мы хотим больше, но чувствуем, что мы достигли чего-то с группой игроков, которую имели. Теперь следует задуматься, где мы можем стать лучше", – цитирует Лэмпарда ВВС.

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Лига чемпионов Бавария - Челси Челси Челси Фрэнк Фрэнк Лэмпард
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