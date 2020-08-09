"У нас были ошибки, которые на таком уровне прикончат тебя": Лэмпард – о втором избиении от Баварии

"Для нас это хорошее испытание – попробовать себя против Баварии и их опыта в Лиге чемпионов, в которой многие наши игроки проводят дебютные сезоны. Они выступили хорошо. Трудно что-то говорить после поражения 4:1. Конечно, я не доволен, но мы все же вернулись в игру после двух ранних пропущенных голов.

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Если сравнить наши выступления в Лиге чемпионов с их, то я все же увидел много хороших вещей в команде, но также есть некоторые плохие, которые мы видели в этом сезоне. У нас были ошибки, которые на таком уровне прикончат тебя

Работа продолжается. Это не норма для Челси. Впрочем, мы потеряли лучшего игрока лиги в лице Эдена Азара. Обычно люди не радуются четвертому месту Челси, мы хотим больше, но чувствуем, что мы достигли чего-то с группой игроков, которую имели. Теперь следует задуматься, где мы можем стать лучше", – цитирует Лэмпарда ВВС.

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