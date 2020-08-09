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Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"

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Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"
Бавария – Челси: результат и обзор матча

Мюнхенцы уверенно переиграли гостей из Лондона (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

Бавария обеспечила себе выход в четвертьфинал еще до карантина, разгромив Челси на выезде со счетом 0:3. "Синим" для камбэка нужно было чудо, но в сенсацию никто не верил. Не столь мощная команда у Фрэнка Лэмпарда, чтобы творить магию в Мюнхене.

В этом году Бавария демонстрирует лучший футбол на континенте и считается фаворитом всей Лиги чемпионов. Единственное предостережение – подопечные Ханси Флика давно без игровой практики. "Золотой дубль" в Германии они взяли месяц назад, а с тех пор провели лишь один спарринг.

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С первых минут отпали все сомнения – Бавария в форме. Хозяева сразу начали возить соперника: быстрые атаки, невероятно интенсивный прессинг, контроль каждого клочка поля. Нули на табло сохранялись только 10 минут. Мюнхенцы организовали классную атаку через центр с разрезным пасом Гнабри на Левандовски.

Роберт пробросил мяч мимо Кабальеро и выходил на пустые ворота, однако голкипер его сбил. Арбитр указал на 11 метров, затем зафиксировал офсайд, а в итоге снова назначил пенальти после вмешательства VAR. Левандовски образцово пробил с "точки" и вывел Баварию вперед. Этот гол стал 52-м для поляка в сезоне и 12-м в этой Лиге чемпионов (забивает в каждом матче, когда выходит на поле).

Бавария не сбавляли обороты, не отдавала сопернику мяч и высоко прессинговала. Удар Гнабри потянул голкипер, а Мюллер и Горетцка не попали в створ. В середине первого тайма "ротэн" все же удвоили преимущество. Мюллер выбил мяч из-под ног у Ковачича, Левандовски вывел Перишича на пустые ворота, а хорват легко переправил сферу в сетку.

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Челси просто не успевал поднять голову и перейти центр поля (владение составляло около 30%). Нойер впервые по-настоящему вступил в игру на 25-й минуте, когда парировал удар Эмерсона. Гости даже отыграли один гол усилиями Хадсона-Одоя, который эффектно подкрутил в дальний угол, однако видеоповтор помог разглядеть в том эпизоде ​​офсайд Абрахама.

В конце тайма Бавария все же расслабилась, дала гостям возможность провести атаку и поплатилась за это. Челси поочередно нашел дыры на обоих флангах, Эмерсон остро прострелил слева, а Нойер плохо сыграл на перехвате, сбросив мяч точно на ногу Абрахаму. Форвард лондонцев своим шансом воспользовался. Кстати, лучший шутка дня: "Нойер уже показал, чему научился на тренировках в Нюбеля".

Хозяева как-то лениво вышли на вторую половину встречи. Челси воспользовался таким подарком и несколько раз перспективно зашел в чужую штрафную площадь. Бавария прессингом контролировала ситуацию, но действовала в энергосберегающем режиме. Всех гораздо больше беспокоило повреждение Боатенга, а не игровые эпизоды.

Со временем мюнхенцы снова включили более высокую передачу – и у ворот Кабальеро посыпались моменты. Мюллер едва не забил с прострела Дэвиса, Левандовски приложился к мячу после скидки Киммиха, с хороших позиций били Тьягу и Алаба, Коутиньо издалека подкручивал в "девятку". У Челси лучший шанс был на стандарте – Баркли со штрафного выстрелил в стену.

Судьба противостояния давно была решена, поэтому Ханси Флик рано начал делать замены, чтобы дать отдых основным футболистам. На время Челси даже перехватил инициативу и начал бомбить дальними ударами – без пользы. А вот Бавария забила еще раз. Левандовски вырезал идеальный кросс в штрафную, где лондонцы потеряли Толиссо.

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В завершение Роберт откликнулся на подачу Одриосолы и оформил дубль. Поляк – гениален. Сегодня в его активе заработанный и реализованный пенальти, два гола, а также два топовых ассиста на пустые ворота. Насколько же он крут. И в завершении, и в подыгрыше. У Роберта просто украли "Золотой мяч". А ему все равно.

Финальный свисток зафиксировал разгром – 4:1. Бавария второй раз переиграла Челси и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Финальная стадия турнира пройдет в Португалии в режиме одноматчевых противостояний. Чемпион Германии в следующем раунде встретится с Барселоной – игра запланирована на 14 августа.

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