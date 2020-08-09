Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"

Бавария обеспечила себе выход в четвертьфинал еще до карантина, разгромив Челси на выезде со счетом 0:3. "Синим" для камбэка нужно было чудо, но в сенсацию никто не верил. Не столь мощная команда у Фрэнка Лэмпарда, чтобы творить магию в Мюнхене.

В этом году Бавария демонстрирует лучший футбол на континенте и считается фаворитом всей Лиги чемпионов. Единственное предостережение – подопечные Ханси Флика давно без игровой практики. "Золотой дубль" в Германии они взяли месяц назад, а с тех пор провели лишь один спарринг.

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С первых минут отпали все сомнения – Бавария в форме. Хозяева сразу начали возить соперника: быстрые атаки, невероятно интенсивный прессинг, контроль каждого клочка поля. Нули на табло сохранялись только 10 минут. Мюнхенцы организовали классную атаку через центр с разрезным пасом Гнабри на Левандовски.

Роберт пробросил мяч мимо Кабальеро и выходил на пустые ворота, однако голкипер его сбил. Арбитр указал на 11 метров, затем зафиксировал офсайд, а в итоге снова назначил пенальти после вмешательства VAR. Левандовски образцово пробил с "точки" и вывел Баварию вперед. Этот гол стал 52-м для поляка в сезоне и 12-м в этой Лиге чемпионов (забивает в каждом матче, когда выходит на поле).

Бавария не сбавляли обороты, не отдавала сопернику мяч и высоко прессинговала. Удар Гнабри потянул голкипер, а Мюллер и Горетцка не попали в створ. В середине первого тайма "ротэн" все же удвоили преимущество. Мюллер выбил мяч из-под ног у Ковачича, Левандовски вывел Перишича на пустые ворота, а хорват легко переправил сферу в сетку.

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Челси просто не успевал поднять голову и перейти центр поля (владение составляло около 30%). Нойер впервые по-настоящему вступил в игру на 25-й минуте, когда парировал удар Эмерсона. Гости даже отыграли один гол усилиями Хадсона-Одоя, который эффектно подкрутил в дальний угол, однако видеоповтор помог разглядеть в том эпизоде ​​офсайд Абрахама.

В конце тайма Бавария все же расслабилась, дала гостям возможность провести атаку и поплатилась за это. Челси поочередно нашел дыры на обоих флангах, Эмерсон остро прострелил слева, а Нойер плохо сыграл на перехвате, сбросив мяч точно на ногу Абрахаму. Форвард лондонцев своим шансом воспользовался. Кстати, лучший шутка дня: "Нойер уже показал, чему научился на тренировках в Нюбеля".

Хозяева как-то лениво вышли на вторую половину встречи. Челси воспользовался таким подарком и несколько раз перспективно зашел в чужую штрафную площадь. Бавария прессингом контролировала ситуацию, но действовала в энергосберегающем режиме. Всех гораздо больше беспокоило повреждение Боатенга, а не игровые эпизоды.

Со временем мюнхенцы снова включили более высокую передачу – и у ворот Кабальеро посыпались моменты. Мюллер едва не забил с прострела Дэвиса, Левандовски приложился к мячу после скидки Киммиха, с хороших позиций били Тьягу и Алаба, Коутиньо издалека подкручивал в "девятку". У Челси лучший шанс был на стандарте – Баркли со штрафного выстрелил в стену.

Судьба противостояния давно была решена, поэтому Ханси Флик рано начал делать замены, чтобы дать отдых основным футболистам. На время Челси даже перехватил инициативу и начал бомбить дальними ударами – без пользы. А вот Бавария забила еще раз. Левандовски вырезал идеальный кросс в штрафную, где лондонцы потеряли Толиссо.

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В завершение Роберт откликнулся на подачу Одриосолы и оформил дубль. Поляк – гениален. Сегодня в его активе заработанный и реализованный пенальти, два гола, а также два топовых ассиста на пустые ворота. Насколько же он крут. И в завершении, и в подыгрыше. У Роберта просто украли "Золотой мяч". А ему все равно.

Финальный свисток зафиксировал разгром – 4:1. Бавария второй раз переиграла Челси и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Финальная стадия турнира пройдет в Португалии в режиме одноматчевых противостояний. Чемпион Германии в следующем раунде встретится с Барселоной – игра запланирована на 14 августа.

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