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Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1

00:33 - Читати українською
Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1
Бавария – Челси – 4:1 – видео голов и обзор матча

Бавария уничтожила Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Челси на "Футбол 24".

9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски
 
Тамми Абрахам 44’
9’ Роберт Левандовски
24’ Иван Перишич
44’ Тамми Абрахам
76’ Корентен Толиссо
84’ Роберт Левандовски

Уже на 10-й минуте Левандовски открыл счет в матче, реализовав пенальти. В середине первого тайма поляк ассистировал Перишичу. Абрахам перед самым перерывом сократил отставание, однако во второй половине Роберт сначала ассистировал Толиссо, а затем и сам оформил дубль.

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Эта победа особенно не повлияла на исход противостояния – мюнхенцы в первой встрече уничтожили Челси (3:0).

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Теги
Лига чемпионов Роберт Роберт Левандовски Бавария Бавария Видеоновости Бавария - Челси Челси Челси
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