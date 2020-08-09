Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1

Лига чемпионов — 00:01 1363
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Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"
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Пирло официально возглавил ЮвентусИталия — 8 авг 6958
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Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонтіЛига чемпионов — 8 авг 7357
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Бавария – Челси: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов — 8 авг 2514
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Ювентус официально уволил СарриИталия — 8 авг 7780