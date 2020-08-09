Очередные бомбардирские подвиги Левандовски в видеообзоре матча Бавария – Челси – 4:1

Бавария уничтожила Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Челси на "Футбол 24".

Уже на 10-й минуте Левандовски открыл счет в матче, реализовав пенальти. В середине первого тайма поляк ассистировал Перишичу. Абрахам перед самым перерывом сократил отставание, однако во второй половине Роберт сначала ассистировал Толиссо, а затем и сам оформил дубль.

Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала

Эта победа особенно не повлияла на исход противостояния – мюнхенцы в первой встрече уничтожили Челси (3:0).

Бавария еще раз разбила Челси и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – космический Левандовски с 2+2 плюет на "Золотой мяч"