"У нас були помилки, які на такому рівні прикінчать тебе": Лемпард – про друге побиття від Баварії

"Для нас це хороше випробування – спробувати себе проти Баварії та їхнього досвіду в Лізі чемпіонів, в якій багато наших гравців проводять дебютні сезони. Вони виступили добре. Важко щось казати після поразки 4:1. Звичайно, я не задоволений, але ми все ж повернулися в гру після двох ранніх пропущених голів.

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Якщо порівняти наші виступи в Лізі чемпіонів з їхніми, то я все ж побачив багато хороших речей у команді, але також є деякі погані, які ми бачили в цьому сезоні. У нас були помилки, які на такому рівні прикінчать тебе

Робота триває. Це не норма для Челсі. Втім, ми втратили найкращого гравця ліги в особі Едена Азара. Зазвичай люди не радіють четвертому місцю Челсі, ми хочемо більше, але відчуваємо, що ми досягли чогось із групою гравців, яку мали. Тепер слід задуматися, де ми можемо стати кращими", – цитує Лемпарда ВВС.

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