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"У нас були помилки, які на такому рівні прикінчать тебе": Лемпард – про друге побиття від Баварії

08:25 - Читать на русском
"У нас були помилки, які на такому рівні прикінчать тебе": Лемпард – про друге побиття від Баварії
Френк Лемпард / Сайт УЄФА

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку 1:4 в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі
 
Таммі Абрахам 44’
9’ Роберт Лєвандовскі
24’ Іван Перішіч
44’ Таммі Абрахам
76’ Корентен Толіссо
84’ Роберт Лєвандовскі

"Для нас це хороше випробування – спробувати себе проти Баварії та їхнього досвіду в Лізі чемпіонів, в якій багато наших гравців проводять дебютні сезони. Вони виступили добре. Важко щось казати після поразки 4:1. Звичайно, я не задоволений, але ми все ж повернулися в гру після двох ранніх пропущених голів.

Чергові бомбардирські подвиги Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Челсі – 4:1

Якщо порівняти наші виступи в Лізі чемпіонів з їхніми, то я все ж побачив багато хороших речей у команді, але також є деякі погані, які ми бачили в цьому сезоні. У нас були помилки, які на такому рівні прикінчать тебе

Робота триває. Це не норма для Челсі. Втім, ми втратили найкращого гравця ліги в особі Едена Азара. Зазвичай люди не радіють четвертому місцю Челсі, ми хочемо більше, але відчуваємо, що ми досягли чогось із групою гравців, яку мали. Тепер слід задуматися, де ми можемо стати кращими", – цитує Лемпарда ВВС.

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Ліга чемпіонів Баварія - Челсі Челсі Челсі Френк Френк Лемпард
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