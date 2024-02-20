"Мы мотивированы и взволнованы лучшим соперником, который только может быть, перед нами идеальный сценарий против соперника, который удивил нас сменой тренера.

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Будет нелегко подготовиться к матчу, но главное – это мы. Должны иметь индивидуальность и знать, что играем против великолепной команды, чемпионов Италии, и что у них есть три великолепных нападающих.

Фаворит ли Барселона? 50 на 50. У Наполи не все в порядке, а мы слишком непоследовательны. Думаю, они очень мало изменится. До сих пор Наполи играл с пятью защитниками, но я думаю, что они вернутся к 4-3-3. Я уже говорил, что ключ в нас самих. Мы должны быть главными героями.

Незавершенным делом последних лет была Лига чемпионов. Мы должны быть более осторожными, потому что знаем, что впереди еще 90 минут игры. Будет сложно. Наша цель – выйти в четвертьфинал, но мы не собираемся отказываться от нашей манеры игры, хотя знаем, что наши соперники будут очень мотивированы. Мы едем за победой, ничья – не лучший результат, а потом посмотрим, будет ли ничья хорошим результатом или нет, учитывая обстоятельства.

Левандовски – ключевой игрок? Это идеальный этап, чтобы всем показать себя в Лиге чемпионов. Роберт – лидер. У него был плохой период, но он справился с ним", – цитирует Хави AS.

Напомним, Барселона сыграет против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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