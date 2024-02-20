"Ми мотивовані й схвильовані найкращим суперником, який тільки може бути, перед нами ідеальний сценарій проти суперника, який здивував нас зміною тренера.

Лідер Барселони вибухнув через публікації в ЗМІ та наїхав на журналістів

Буде нелегко підготуватися до матчу, але головне – це ми. Повинні мати індивідуальність і знати, що граємо проти чудової команди, чемпіонів Італії, і що у них є три чудових нападники.

Чи фаворит Барселона? 50 на 50. У Наполі не все гаразд, а ми занадто непослідовні. Думаю, вони дуже мало зміниться. Досі Наполі грав з п'ятьма захисниками, але я думаю, що вони повернуться до 4-3-3. Я вже казав, що ключ у нас самих. Ми повинні бути головними героями.

Незавершеною справою останніх років була Ліга чемпіонів. Ми повинні бути більш обережними, тому що знаємо, що попереду ще 90 хвилин гри. Буде складно. Наша мета – вийти до чвертьфіналу, але ми не збираємося відмовлятися від нашої манери гри, хоча знаємо, що наші суперники будуть дуже мотивовані. Ми їдемо за перемогою, нічия – не найкращий результат, а потім подивимось, чи буде нічия гарним результатом, чи ні, зважаючи на обставини.

Лєвандовскі – ключовий гравець? Це ідеальний етап, щоб всім показати себе в Лізі чемпіонів. Роберт – лідер. У нього був поганий період, але він впорався з ним", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона зіграє проти Наполі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в Більбао – каталонці все далі від мрій про золото