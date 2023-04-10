"Я был удивлён увольнению Нагельсманна. Когда тренера увольняют, а у следующего тренера дела идут хорошо, люди говорят, что это хорошее решение. Когда дела идут наоборот, они скучают по предыдущему тренеру. Что Нагельсманн, что Тухель – очень креативные наставники, нам было бы сложно в любом случае.

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Проигранный Тухелю финал Лиги чемпионов? Через месяц после поражения от Челси мы пересмотрели игру, и она оказалась не так плоха, как я думал. Но сейчас мы забыли о ней и попытаемся выиграть Лигу чемпионов снова. Иногда ты выигрываешь, когда заслуживаешь, иногда ты проигрываешь. Я не живу прошлым. Это часть игры.

Мы пытаемся выиграть ЛЧ каждый год, но правда заключается в том, что другие команды тоже хороши. Мы всегда стараемся, но это не значит, что мы победим. Майкл Джордан выиграл 6 титулов НБА, сколько сезонов он играл? 16. Мы должны быть идеальными", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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