Мюнхенцы остались без двух игроков основы перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария не сможет рассчитывать на Альфонсо Дэвиса и Маттейса Де Лигта в сегодняшнем поединке против Виктории в Лиге чемпионов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Также под вопросом участие в игре Сержа Гнабри. Шанс может получить вундеркинд Пауль Ваннер – 16-летнего хавбека можно ожидать скамейки для запасных.

Добавим, что матч между Викторией Пльзень и Баварией состоится уже завтра, 12 октября, в 22:00. Мюнхенцы уверенно возглавляет группу C, набрав 9 очков после 3 туров.

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