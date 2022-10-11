Мюнхенці залишились без двох гравців основи перед матчем 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Баварія не зможе розраховувати на Альфонсо Девіса та Маттейса Де Лігта у сьогоднішньому поєдинку проти Вікторії у Лізі чемпіонів, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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Також під питанням участь у грі Сержа Гнабрі. Шанс може отримати вундеркінд Пауль Ваннер – 16-річного хавбека можна очікувати на лаві для запасних.

Додамо, що матч між Вікторією Пльзень та Баварією відбудеться вже завтра, 12 жовтня, початок о 22:00. Мюнхенці впевнено очолює групу C, набравши 9 очок після 3 турів.

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства