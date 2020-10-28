Турецкая победа ПСЖ в видеообзоре матча Лиги чемпионов против Башакшехира
В рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ французский Пари Сен-Жермен одолел Истанбул Башакшехир на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Хозяева оказались крепким орешком – подопечным Томаса Тухеля так и не удалось подобрать ключ к воротам турок в первом тайме.
Кубанская прогулка Челси в видеообзоре матча Лиги чемпионов против Краснодара
Вторая половина игры вообще могла завершиться поражением ПСЖ, но финалиста предыдущей кампании турнира спас Мойзе Кин. Итальянский форвард дважды оказался в объятиях партнеров: сначала он головой замкнул навес с углового, а затем подхватил мяч после неудачного приема Мбаппе, подбросил "полосатого" вверх и классно пробил с лета – 0:2!
Лига чемпионов: ПСЖ чудом одолел Башакшехир, Челси триумфовал в России