У рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ французький Парі Сен-Жермен здолав Істанбул Башакшехір на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Господарі виявилися міцним горішком – підопічним Томаса Тухеля так і не вдалося підібрати ключ до воріт турків у першому таймі.

Кубанська прогулянка Челсі у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти Краснодара

Друга половина гри взагалі могла завершитися поразкою ПСЖ, але фіналіста попередньої кампанії турніру врятував Мойзе Кін. Італійський форвард двічі опинився в обіймах партнерів: спочатку він головою замкнув навіс із кутового, а потім підхопив м'яч після невдалого прийому Мбаппе, підкинув "смугастого" вгору й класно пробив з льоту – 0:2!

Ліга чемпіонів: ПСЖ дивом здолав Башакшехір, Челсі тріумфував в Росії