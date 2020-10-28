Турецька перемога ПСЖ у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти Башакшехіра
У рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ французький Парі Сен-Жермен здолав Істанбул Башакшехір на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Господарі виявилися міцним горішком – підопічним Томаса Тухеля так і не вдалося підібрати ключ до воріт турків у першому таймі.
Кубанська прогулянка Челсі у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти Краснодара
Друга половина гри взагалі могла завершитися поразкою ПСЖ, але фіналіста попередньої кампанії турніру врятував Мойзе Кін. Італійський форвард двічі опинився в обіймах партнерів: спочатку він головою замкнув навіс із кутового, а потім підхопив м'яч після невдалого прийому Мбаппе, підкинув "смугастого" вгору й класно пробив з льоту – 0:2!
Ліга чемпіонів: ПСЖ дивом здолав Башакшехір, Челсі тріумфував в Росії