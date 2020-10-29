Звездный форвард ПСЖ Неймар снова попал в руки врачей парижского клуба.

Неймар не смог доиграть встречу с Истанбул Башакшехиром (2:0) в Лиге чемпионов, и был заменен из-за травмы уже на 26-й минуте. Нападающий покидал поле прихрамывая и со слезами на глазах.

ПСЖ получил серьезный козырь в переговорах с Мбаппе

"Надеюсь, травма несерьезная. Дождемся результатов медицинской проверки. У него что-то с приводящей мышцей бедра", – прокомментировал инцидент главный тренер парижан Томас Тухель для сайта UEFA.

За 8 туров Лиги 1 Неймар сыграл всего 4 матча, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

Лига чемпионов: Ман Юнайтед уничтожил Лейпциг, Боруссия Д и Челси наказали российские гранды, Лацио выстоял в Бельгии