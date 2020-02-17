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Фавр заверил в готовности Холанда к противостоянию с ПСЖ

17:44 53 Читати українською
Фавр заверил в готовности Холанда к противостоянию с ПСЖ
Люсьен Фавр / dpa

Наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр пообщался с журналистами накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Пари Сен-Жермен.

 

"Во время подготовки к этому поединку мы просмотрели несколько матчей ПСЖ. Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними.

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Это очень опасная команда, продемонстрировавшая в своей группе результат гораздо лучше Реала. Этим все сказано. В конце концов, все зависит от нашей игры.

Конечно, выступления за Боруссию будут чем-то новым для Эрлинга Холанда, но в этом сезоне он уже играл в Лиге чемпионов с Зальцбургом, поэтому, думаю, что ему не понадобится много времени, чтобы полностью здесь освоиться", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Боруссия Д – ПСЖ состоится во вторник, 18 февраля, на Сигнал Идуна Парк. Начало поединка в 22:00.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - ПСЖ Люсьен Фавр Люсьен Фавр Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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