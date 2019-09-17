Тухель: Бензема – один из самых недооцененных игроков в мире

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала и оценил форму Карима Бензема.

"Мы должны быть активными, должны атаковать, иначе Реал будет получать мяч слишком часто. Я хочу, чтобы мы были агрессивными и быстрыми. Это сложный матч, отличное противостояние. Однако это не та игра, которая все решит.

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Возможно, мы выпустим завтра Икарди, может, выйдет Шупо-Мотинг. Возможно, сыграют оба. Навас играл за Реал и был успешным здесь. Для меня это ключевой фактор. Очень рад, что он у нас в команде.

Карим Бензема – один из самых недооцененных игроков в мире. Он "девятка" Реала уже сколько, 25 лет? Он топ-игрок. Моя цель на Лигу чемпионов – выиграть этот матч и побеждать в каждой игре. Я не знаю другого стиля", – цитирует Тухеля журналист Джонатан Джонсон в своем твиттере.

Напомним, матч ПСЖ – Реал состоится 18 сентября, начало в 22:00.

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