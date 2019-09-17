Тухель: Бензема – один із найбільш недооціненних гравців у світі

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала та оцінив форму Каріма Бензема.

"Ми повинні бути активними, повинні атакувати, інакше Реал буде отримувати м'яч занадто часто. Я хочу, щоб ми були агресивними і швидкими. Це складний матч, відмінне протистояння. Однак це не та гра, яка все вирішить.

ПСЖ – Реал: Мбаппе та Неймар пропустять матч Ліги чемпіонів

Можливо, ми випустимо завтра Мауро Ікарді, може, вийде Ерік Максім Шупо-Мотінг. Можливо, зіграють обидва. Кейлор Навас грав за Реал і був успішним тут. Для мене це ключовий фактор. Дуже радий мати його в команді.

Карім Бензема – один з найбільш недооцінених гравців в світі. Він "дев'ятка" Реала вже скільки, 25 років? Він топ-гравець. Моя мета на Лігу чемпіонів – виграти цей матч і перемагати в кожній грі. Я не знаю іншого стилю", – цитує Тухеля журналіст Джонатан Джонсон у своєму твіттері.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Реал відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів