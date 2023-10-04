Анатолий Трубин приехал на стадион, который вполне мог бы быть для него домашним, будь Интер более упорным. Вчера украинец продемонстрировал, что "нерадзурри" зря пожалели прибавить несколько миллионов, чтобы убедить Шахтер. Голкипер гостей стал лучшим игроком команды и не раз спас от пропущенного мяча.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.

В итоге Интер смог лишь раз пробить вратаря Бенфики, но этого хватило для победы, поскольку лиссабонцы не смогли ответить. Команда Анатолия Трубина начала групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений. Итальянцы делят лидерство в квартете с Реалом Сосьедад – у обоих по четыре очка.