Спасительный прыжок украинского голкипера Анатолия Трубина в матче с французами попал в топ-5 лучших игровой недели ЛЕ.

УЕФА на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовала топ-5 лучших сейвов голкиперов по итогам всех ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Беспомощность Трубина в видеообзоре матча Марсель – Бенфика – 1:0 (4:2 в серии пенальти)

Среди прочих в перечень попал и момент в исполнении голкипера Бенфики Анатолия Трубина в матче против Марселя. В одном из эпизодов наш земляк продемонстрировал чудеса реакции, в падении рукой остановив мяч после удара Жоффрея Кондогбии. Несмотря на старания украинца португальцы пропустили под конец матча, а в серии послематчевых пенальти больше повезло французам (которые в полуфинале турнира сыграют с Аталантой).

Также в пятерку лучших сейвов попали Пау Лопес (Марсель), Матей Коварж (Байер), Лукаш Фабиански (Вест Хэм) и Майк Меньян (Милан).

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола (в 16 поединках отстоял "на ноль").

Трубин не смог повторить подвиг Лунина – Бенфика в серии пенальти вылетела из Лиги Европы, пустив Марсель в полуфинал