Вратарь Шахтера Анатолий Трубин прекрасно зарекомендовал себя на нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинец в 5 матчах Шахтера на групповом этапе совершил 23 сейва, что является четвертым показателем среди всех вратарей турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Трубина обогнали Мануэль Нойер из Баварии, который за 5 поединков совершил 27 сэйвов, и россияне Гильерме (Локомотив) и Матвей Сафонов (Краснодар) с 25 и 24 сейвами соответственно. С голкипером Шахтера сравнялся вратарь Митьюлланда Йеспер Хансен.

Отметим, что Анатолий стал героем матча с Интером, 4 раза спас ворота "горняков" от гола, что позволило Шахтеру продолжить евровесну в Лиге Европы.

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