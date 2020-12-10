Воротар Шахтаря Анатолій Трубін прекрасно зарекомендував себе на цьогорічному груповому етапі Ліги чемпіонів.

Українець у 5 матчах Шахтаря на груповому етапу здійснив 23 сейви, що є четвертим показником серед усіх воротарів турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Трубіна обігнали Мануель Нойєр із Баварії, який за 5 поєдинків здійснив 27 сейвів, та росіяни Гільєрме (Локомотив) та Матвій Сафонов (Краснодар) із 25 та 24 сейвами відповідно. З голкіпером Шахтаря зрівнявся воротар Мідтьюлланд Єспер Хансен.

Зазначимо, що Анатолій став героєм матчу із Інтером, 4 рази врятувавши ворота "гірників" від голу, що дозволило Шахтарю продовжити євровесну в Лізі Європи.

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